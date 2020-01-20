Область выделяет 234 млн рублей на строительство канализационной насосной станции в Родниках

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:45:58+03:00

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Региональные власти готовы выделяют свыше 200 млн рублей на строительство канализационной насосной станции в поселке Родинки. Соответствующий проект постановления опубликовано на сайте областного правительства.

КНС с коллектора в поселке Родники необходима для подключения регионального онкологического центра. Всего на строительство планируется направить 234,5 млн рублей. Мощность станции составит 1 тыс кубометров в сутки.

Напомним, онкоцентр будет включать в себя современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Сейчас строительство медучреждения приостановлено из-за расторжения контракта с подрядчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU