В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево: водитель госпитализирован

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:51:14+03:00

Водитель превысил скорость и не справился с управлением

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В понедельник, 20 января, в Гурьевском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 14:45 минут на 15 километре автодороги «Заозерье-Заречное-Добрино-Узловое-Заливное». 38-летний водитель «Форда» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU