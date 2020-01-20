В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево: водитель госпитализирован
Водитель превысил скорость и не справился с управлением
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 20 января, в Гурьевском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла в 14:45 минут на 15 километре автодороги «Заозерье-Заречное-Добрино-Узловое-Заливное». 38-летний водитель «Форда» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU