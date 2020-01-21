В Калининградской области возобновились палы травы

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:55:52+03:00

Первый в этом году случай зафиксирован в Зеленоградском районе

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В Калининградской области зафиксирован первый случай пала травы в этом году. На тушение горящей растительности выезжали пожарные, ответственные за охрану Зеленоградского района.

По данным регионального Управления МЧС России, трава горела на территории поселка Янтаровка.

Ежегодно в Калининградской области сгорает больше тысячи га травы в полях. Во время таких пожаров гибнет живность.

А однажды под Гусевом из-за пала травы едва не загорелось кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU