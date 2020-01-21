Умер лебедь с Верхнего озера, которому диагностировали отравление
В Калининграде умер лебедь, которого в пятницу 17 января нашли в тяжелом состоянии на Верхнем озере. Об этом сообщили в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте».
Уточняется, что 18 и 19 января птица находилась в ветеринарной клинике под наблюдением медиков, ее состояние было очень тяжелым. Лебедь едва держал голову.
«Окончательный диагноз – отравление!- отмечают волонтеры.
«Когда же это безобразие с отправлением прекратится? Бедные благородные птицы. Чем они провинились перед теми, кто их травит? Снова реву навзрыд!», - пишет один из комментаторов.
Напомним, отравленного лебедя на Верхнем озере в Калининграде обнаружили неравнодушные. Поймать и доставить его на берег помогали спасатели МЧС.
В декабре прошлого года на Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей, двое погибли. Позже сообщили о новых жертвах.
ИСТОЧНИК KP.RU