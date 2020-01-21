Умер лебедь с Верхнего озера, которому диагностировали отравление

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:05:04+03:00

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В Калининграде умер лебедь, которого в пятницу 17 января нашли в тяжелом состоянии на Верхнем озере. Об этом сообщили в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в «ВКонтакте».

Уточняется, что 18 и 19 января птица находилась в ветеринарной клинике под наблюдением медиков, ее состояние было очень тяжелым. Лебедь едва держал голову.

«Окончательный диагноз – отравление!- отмечают волонтеры.

«Когда же это безобразие с отправлением прекратится? Бедные благородные птицы. Чем они провинились перед теми, кто их травит? Снова реву навзрыд!», - пишет один из комментаторов.

Напомним, отравленного лебедя на Верхнем озере в Калининграде обнаружили неравнодушные. Поймать и доставить его на берег помогали спасатели МЧС.

В декабре прошлого года на Верхнем озере и в Макс Ашман парке отравили лебедей, двое погибли. Позже сообщили о новых жертвах.

ИСТОЧНИК KP.RU