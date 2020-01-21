В Балтийске мужчина угнал автомобиль у приятеля, пока тот обедал

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:26:37+03:00

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В Балтийске двое мужчин в обеденный перерыв приехали перекусить домой. Когда приятель попросил у хозяина ключи от машины, чтобы якобы, забрать что-то в салоне, тот ничего не заподозрил.

Заволновался он, когда услышал звук работающего мотора – злоумышленник завел «Форд» и выехал со двора. Все попытки дозвониться до него и убедить вернуться не увенчались успехом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, вскоре автомобиль был обнаружен в Калининграде. Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого на улице Батальной.

Оказалось, что мужчина ранее неоднократно был судим за угон авто. В этот же день похищенный «Форд» вернули владельцу.

Угонщику же грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU