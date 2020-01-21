В Балтийске мужчина угнал автомобиль у приятеля, пока тот обедал
В Балтийске двое мужчин в обеденный перерыв приехали перекусить домой. Когда приятель попросил у хозяина ключи от машины, чтобы якобы, забрать что-то в салоне, тот ничего не заподозрил.
Заволновался он, когда услышал звук работающего мотора – злоумышленник завел «Форд» и выехал со двора. Все попытки дозвониться до него и убедить вернуться не увенчались успехом.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, вскоре автомобиль был обнаружен в Калининграде. Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого на улице Батальной.
Оказалось, что мужчина ранее неоднократно был судим за угон авто. В этот же день похищенный «Форд» вернули владельцу.
Угонщику же грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU