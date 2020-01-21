Новая пешеходная зона в Зеленоградске будет открыта по выходным и праздникам
В Зеленоградске рабочие приступили к обустройству новой пешеходной зоны. Он пойдет от Курортного проспекта в двух направлениях – в сторону площади «Роза ветров» и к улице Пограничной.
Как сообщает администрация Зеленоградска, новая пешеходная зона будет функционировать в выходные и праздничные дни.
Работы планируется выполнить до начала грядущего курортного сезона, до 15 апреля. Сметная стоимость работ составит 24, 9 млн. рублей.
Напомним, идея организовать новую пешеходную зону в городе-курорте возникла в прошлом году.
Предстоит организовать уличное освещение и обустроить тротуары, благоустроить территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU