Новая пешеходная зона в Зеленоградске будет открыта по выходным и праздникам

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградске рабочие приступили к обустройству новой пешеходной зоны. Он пойдет от Курортного проспекта в двух направлениях – в сторону площади «Роза ветров» и к улице Пограничной.

Как сообщает администрация Зеленоградска, новая пешеходная зона будет функционировать в выходные и праздничные дни.

Работы планируется выполнить до начала грядущего курортного сезона, до 15 апреля. Сметная стоимость работ составит 24, 9 млн. рублей.

Напомним, идея организовать новую пешеходную зону в городе-курорте возникла в прошлом году.

Предстоит организовать уличное освещение и обустроить тротуары, благоустроить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU