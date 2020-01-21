Музей янтаря объявил бесплатный вход для студентов в Татьянин день

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:47:54+03:00

Акция действует только один день

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Все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря в Калининграде бесплатно 25 января. Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, акция действует только один день.

«Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу бесплатно гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и все временные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU