Музей янтаря объявил бесплатный вход для студентов в Татьянин день
Акция действует только один день
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря в Калининграде бесплатно 25 января. Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, акция действует только один день.
«Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу бесплатно гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и все временные выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU