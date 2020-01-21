На Куршской косе волонтеры очистили от мусора 3 км морского побережья
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» 11 волонтеров провели экологическую акцию. Как сообщает пресс-служба нацпарка, активисты собирали мусор на пляже и в заповедном лесу.
От пластика, пакетов и прочих отходов очистили участок, протяженностью 3 км от Зеленоградска до КПП косы.
Удалось собрать 32 огромных пакета мусора.
Сотрудники нацпарка отметили, что работа на территории проводится ежедневно: убирают мусор, расчищают лестницы и переходы от песка, ремонтируют и строят деревянные настилы в местах отдыха и на экологических тропах.
ИСТОЧНИК KP.RU