В Калининграде создали копию первого российского паровоза Черепановых

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:10:20+03:00

Модель, выполненную в натуральную величину, установили у здания управления КЖД

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Копию первого российского паровоза Черепановых изготовили инженеры-энтузиасты, работающие на Калининградской железной дороге. Как сообщает пресс-служба КЖД, течение нескольких месяцев они создавали модель по фотографиям и старым схемам.

«Все детали изготовлены вручную, работали инженеры в свободное время», - отметили в КЖД.

Модель паровоза, выполненную в масштабе один к одному, установили возле здания управления Калининградской железной дороги. Площадь, где появился необычный памятник, открыта для свободного посещения и фотографирования.

Планируется использовать реплику паровоза Черепановых в экскурсионных маршрутах.

Создание модели первого российского паровоза на Калининградской железной дороге посвятили 175-летию со дня начала серийного паровозостроения в России.

СПРАВКА «КП»

Черепановы Ефим Алексеевич (1774 - 1842) и Мирон Ефимович (1803 - 1849). Механики, изобретатели, отец и сын, крепостные заводчиков Демидовых, построили чугунную рельсовую дорогу для транспортирования руды на Выйском заводе. В 1833-1834 гг. создали первый в России паровоз, который мог везти по специально построенной дороге состав весом в 3,3 тонны, развивая скорость до 15 верст в час.

Для сравнения: современный грузовой электровоз с асинхронным тяговым приводом «Гранит» отечественного производства совершил поездку с рекордным весом 9 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU