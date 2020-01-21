В Балтийске водитель БМВ сбил 77-летнего велосипедиста
Пенсионер получил травмы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник утром в Балтийске сбили велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Садовой в 8:15 утра. Водитель БМВ при перестроении на правую полосу, предназначенную для поворота направо, допустил столкновение с двигающимся в прямом направлении 77 – летним велосипедистом.
В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU