В Балтийске водитель БМВ сбил 77-летнего велосипедиста

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:24:40+03:00

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В понедельник утром в Балтийске сбили велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Садовой в 8:15 утра. Водитель БМВ при перестроении на правую полосу, предназначенную для поворота направо, допустил столкновение с двигающимся в прямом направлении 77 – летним велосипедистом.

В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU