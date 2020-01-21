Калининградец ограбил, избил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:27:10+03:00

Ранее вломившийся в дом своей жертвы житель Озерского района уже был судим за убийство

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Восемь с половиной лет проведет в исправительной колонии особого режима житель Озерского района, признанный судом виновным в разбое и иных действиях сексуального характера с применением насилия.

Жертвой 31-летнего молодчика в конце июня прошлого года стала 80-летняя жительница одного из поселков. Ранее уже судимый за убийство сельчанин, будучи пьяным, решил ограбить престарелую соседку его родителей. Нацепив на лицо маску, он разбил окно, вломился в квартиру пенсионерки и под угрозой ножа вынудил ее отдать ему все наличные деньги – 5150 рублей. Но этого мерзавцу показалось мало: он отобрал у хозяйки мобильный телефон, выгреб из холодильника все продукты, а напоследок надругался над несчастной.

После этого грабитель и насильник взял такси и отправился в соседний поселок, где спустил добытые деньги на спиртное. Тем временем жестоко избитую старушку обнаружили пришедшие навестить ее односельчанки, которые немедленно сообщили о произошедшем в полицию. Задачу правоохранителей здорово облегчило то обстоятельство, что потерпевшая узнала своего обидчика даже под маской.

- На стадии предварительного следствия в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенных преступлениях он признал, но в судебном заседании от ранее данных показаний отказался, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко - По уголовному делу были допрошены свидетели, проведены медицинские, биологические психиатрические судебные экспертизы, иные следственные и процессуальные действия. Полученные на стадии предварительного следствия доказательства легли в основу обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU