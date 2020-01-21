В Калининграде осудили контрактника за взятку инспектору ГИБДД
Суд приговорил офицера к двум с половиной годам лишения свободы условно
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В Калининграде осудили служащего по контракту, который дал взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК.
Пьяного офицера за рулем автомобиля остановили инспекторы ДПС. Мужчине грозило лишение прав и денежный штраф, поэтому контрактник решил договориться с полицейскими и перевел знакомому инспектора 20 тысяч рублей. После этого его отпустили.
Суд приговорил офицера к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU