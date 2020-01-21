2020-01-21T10:48:17+03:00
Экономика

Калининградское предприятие получило льготный займ в 60 млн на новое оборудование

На новом производстве будет создано не менее 25 рабочих мест
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области впервые оформлен льготный займ в рамках нацпроекта по повышению производительности труда. 60 млн рублей на пять лет под 1% получила компания «БалтРыбТех», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства пойдут на покупку оборудования для рыбоконсервного завода, который создается на действующей промплощадке предприятия в Гвардейске. Новый инвестпроект пользуется льготами резидента Особой экономической зоны в Калининградской области.

«Этот инвестпроект – «первопроходец» нашей новой региональной программы, разработанной в прошлом году в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Она предусматривает поддержку предприятий в виде льготных займов в обмен на обязательства со стороны бизнеса повысить производительность труда в пределах определенных показателей. «БалтРыбТех», согласно условиям поддержки, за пятилетний срок займа должен увеличить индекс производительности труда на 20 процентов. По нашим прогнозам, его примеру в ближайшее время последуют ещё две компании», – рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

Всего в организацию производства рыбных консервов инвестор направляет более 86 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано не менее 25 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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