Исследование: Авиаперелеты по маршруту Калининград-Санкт-Петербург подешевели на 45%

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года цены на авиабилеты как по международным, так и по внутренним направлениям с вылетом в первом полугодии 2020 года в среднем снизились на 15-20 процентов. Об этом сообщает «РИА Новости»со ссылкой на исследование, которое провела компания Biletix.

По данным исследования, внутри страны больше всего - на 45 процентов, подешевели перелеты по маршруту Санкт-Петербург–Калининград, Оренбург–Москва (44 процента) и Москва–Минеральные Воды (-41 процент).

«Средний чек на авиабилеты туда-обратно, забронированные в период с первого по 15 января с вылетом в первом полугодии 2020 года, существенно снизился как по внутренним, так и по международным направлениям. Этот показатель по России сократился почти на 20 процентов», - отметили аналитики турсервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU