Корабли Балтфлота проводят российско-японские учения в Аравийском море

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:01:47+03:00

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Отряд кораблей Балтийского флота во вторник, 21 января, начал в Аравийское море российско-японские учения, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В учениях принимают участие сторожевик «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий», которые прибыли в назначенный район Аравийского для проведения совместного учения с эсминцем МССО Японии «Харусамэ». В пресс-службе флота отмечают, что учение между кораблями Балтийского флота и кораблями Морских сил самообороны Японии пройдет впервые.

«Российские и японские корабли и суда проведут эпизоды по связи и маневрированию, в том числе и в темное время суток, досмотр и освобождение условно захваченного «пиратами» судна и эпизод посадки на палубы кораблей», - рассказали в пресс-службе Балтфлота.

СКР «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули Военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан, в декабре отряд кораблей Балтийского принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах «Пояс морской безопасности-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU