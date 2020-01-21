Власти Балтийска сообщили стоимость проекта берегоукрепления на Балтийской косе

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:16:40+03:00

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Стоимость проект берегоукрепления в районе Западного форта на Балтийской косе обойдется в 40 млн рублей, при этом, само проектирование со всеми экспертизами займет около двух лет. Об этом заявил глава администрации Балтийска Сергей Мельников, сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

«Будем обращаться за помощью в правительство области, так как только на проектирование необходимо около 40 млн рублей. А пока будем проводить аварийные работы по защите поселка от подтопления, специалисты «Балтберегозащиты» в ближайшее время предоставят план, как это можно сделать», - сказал он.

По данным администрации, укреплять авандюну своими силами уже начали местные жители. Так, военный пенсионер Константин Бобков при поддержке Института Океанологии имени Ширшова возводит специальные деревянные «клети», куда помещаются тина и листва. Таким образом, здесь смогут прорасти трава и кусты, защищающие дюны от разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU