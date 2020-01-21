2020-01-21T11:16:40+03:00
Общество

Власти Балтийска сообщили стоимость проекта берегоукрепления на Балтийской косе

Необходимо около 40 млн рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
Изменить размер текста:

Стоимость проект берегоукрепления в районе Западного форта на Балтийской косе обойдется в 40 млн рублей, при этом, само проектирование со всеми экспертизами займет около двух лет. Об этом заявил глава администрации Балтийска Сергей Мельников, сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

«Будем обращаться за помощью в правительство области, так как только на проектирование необходимо около 40 млн рублей. А пока будем проводить аварийные работы по защите поселка от подтопления, специалисты «Балтберегозащиты» в ближайшее время предоставят план, как это можно сделать», - сказал он.

По данным администрации, укреплять авандюну своими силами уже начали местные жители. Так, военный пенсионер Константин Бобков при поддержке Института Океанологии имени Ширшова возводит специальные деревянные «клети», куда помещаются тина и листва. Таким образом, здесь смогут прорасти трава и кусты, защищающие дюны от разрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 70% калининградцев одобрили отставку правительства Медведева
Первая премьера года «О.К.» - о душе художника
Калининградская больница получит 5 машин «скорой помощи» и два реанимобиля
Калининградец отсудил у соседа 120 тысяч за выбитые в драке зубы
Свыше 300 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество
В мэрии Калининграда подсчитали ежедневное число пассажиров общественного транспорта
В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД задержали пьяного тракториста
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире
Власти Балтийска сообщили стоимость проекта берегоукрепления на Балтийской косе
Корабли Балтфлота проводят российско-японские учения в Аравийском море
Исследование: Авиаперелеты по маршруту Калининград-Санкт-Петербург подешевели на 45%
Калининградское предприятие получило льготный займ в 60 млн на новое оборудование
В Калининграде осудили контрактника за взятку инспектору ГИБДД
Калининградец ограбил, избил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку
В Балтийске водитель БМВ сбил 77-летнего велосипедиста
В Калининграде создали копию первого российского паровоза Черепановых
На Куршской косе волонтеры очистили от мусора 3 км морского побережья
Музей янтаря объявил бесплатный вход для студентов в Татьянин день
Новая пешеходная зона в Зеленоградске будет открыта по выходным и праздникам
В Балтийске мужчина угнал автомобиль у приятеля, пока тот обедал
Умер лебедь с Верхнего озера, которому диагностировали отравление
В Калининградской области возобновились палы травы
В Калининграде из горящего дома эвакуировали 22 человека
В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево: водитель госпитализирован
Область выделяет 234 млн рублей на строительство канализационной насосной станции в Родниках