Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:20:47+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские установили, что 31-летний горожанин незаконно прописал в своей квартире 8 иностранцев. Также было установлено, что незаконной деятельностью мужчина занимался на протяжении 4 месяцев. Стоимость фиктивной регистрации составляла 3 тысячи рублей за человека.

«Осмотрев жилище подозреваемого, сотрудники полиции не обнаружили вещей иностранных жильцов, а опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника», - отметили в пресс-службе УМВД, добавив, что за фиктивную регистрации иностранцев калининградцу грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU