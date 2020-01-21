2020-01-21T11:20:47+03:00
Общество

Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире

Стоимость фиктивной регистрации составляла 3 тысячи рублей за человека
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

На жителя Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские установили, что 31-летний горожанин незаконно прописал в своей квартире 8 иностранцев. Также было установлено, что незаконной деятельностью мужчина занимался на протяжении 4 месяцев. Стоимость фиктивной регистрации составляла 3 тысячи рублей за человека.

«Осмотрев жилище подозреваемого, сотрудники полиции не обнаружили вещей иностранных жильцов, а опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника», - отметили в пресс-службе УМВД, добавив, что за фиктивную регистрации иностранцев калининградцу грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 70% калининградцев одобрили отставку правительства Медведева
Первая премьера года «О.К.» - о душе художника
Калининградская больница получит 5 машин «скорой помощи» и два реанимобиля
Калининградец отсудил у соседа 120 тысяч за выбитые в драке зубы
Свыше 300 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество
В мэрии Калининграда подсчитали ежедневное число пассажиров общественного транспорта
В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД задержали пьяного тракториста
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире
Власти Балтийска сообщили стоимость проекта берегоукрепления на Балтийской косе
Корабли Балтфлота проводят российско-японские учения в Аравийском море
Исследование: Авиаперелеты по маршруту Калининград-Санкт-Петербург подешевели на 45%
Калининградское предприятие получило льготный займ в 60 млн на новое оборудование
В Калининграде осудили контрактника за взятку инспектору ГИБДД
Калининградец ограбил, избил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку
В Балтийске водитель БМВ сбил 77-летнего велосипедиста
В Калининграде создали копию первого российского паровоза Черепановых
На Куршской косе волонтеры очистили от мусора 3 км морского побережья
Музей янтаря объявил бесплатный вход для студентов в Татьянин день
Новая пешеходная зона в Зеленоградске будет открыта по выходным и праздникам
В Балтийске мужчина угнал автомобиль у приятеля, пока тот обедал
Умер лебедь с Верхнего озера, которому диагностировали отравление
В Калининградской области возобновились палы травы
В Калининграде из горящего дома эвакуировали 22 человека
В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево: водитель госпитализирован
Область выделяет 234 млн рублей на строительство канализационной насосной станции в Родниках