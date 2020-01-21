Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире
На жителя Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские установили, что 31-летний горожанин незаконно прописал в своей квартире 8 иностранцев. Также было установлено, что незаконной деятельностью мужчина занимался на протяжении 4 месяцев. Стоимость фиктивной регистрации составляла 3 тысячи рублей за человека.
«Осмотрев жилище подозреваемого, сотрудники полиции не обнаружили вещей иностранных жильцов, а опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника», - отметили в пресс-службе УМВД, добавив, что за фиктивную регистрации иностранцев калининградцу грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU