Назначен новый главврач Калининградской областной клинической больницы

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:37:33+03:00

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Новым главным врачом Калининградской областной клинической больницей назначен Константин Локтионов.

- С 20 января главный врачом Областной клинической больницы назначен Константин Локтионов, до этого возглавлявший Советскую центральную городскую больницу. Исполняющей обязанности руководителя лечебного учреждения в Советске назначена заместитель главного врача по медицинской части Алла Тимохина, - сообщили в министерстве здравоохранения Калининградской области.

Ранее главный врач областной больницы Роман Висков ушел с занимаемой должности по семейным обстоятельствам. С 16 января медучреждением руководил заместитель главврача по медицинской части, хирург, профессор БФУ имени Канта Андрей Литвин.

Роман Висков в свое время сменил на посту главного врача больницы Константина Полякова, который руководил учреждением в общей сложности 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU