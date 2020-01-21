2020-01-21T11:38:15+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 21 января, в Калининграде в течение дня отключено электричество на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет ул. Красная 224-234, 262, 251-263, ул. Окуловская 1а-29, 2-4, ул. Старорусская 29, пр-т Советский 134, ул. Задонского 1-21а, 2-24, ул. Рыбников 9-73, ул. Короленко 31-41, 34-40, ул. Третьяковская 33, ул. Каштановая аллея 156 (тубдиспансер), ул. Чекистов 81а, ул. Каштановая аллея 146.

Холодной воды до 14 часов не будет на ул. Воздушной 80; до 15:00 – на ул. Донской 5-11.

До 16 часов вода отключена на ул. Воздушная 30-64а, 39а-49, ул. Сапёрная 4-28,1-37, ул. Ватутина 6-40,7-39, ул. Глазунова 1-7б,2-38, ул. Добролюбова 22-44, 17а-23б, ул. Белинского 20-36,27-45, ул. Воздушная 73а, ул. Красносельская 30, 30б.

До 17 часов холодной воды не будет на пр-те Ленинском 65а-73а и ул. Университетской 2а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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