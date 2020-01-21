2020-01-21T11:47:59+03:00
Общество

В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД задержали пьяного тракториста

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на трактор, который странно двигался по проезжей части, часто меняя траекторию
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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За сутки в Гвардейском районе инспекторы ГИБДД выявили и задержали двух пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Знаменске на маршруте патрулирования инспекторы ДПС обратили внимание на трактор, который странно двигался по проезжей части, часто меняя траекторию. За рулем техники оказался 55-летний местный житель. Проверка на алкотестере, установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - показания прибора составили 0,645 мг/л.

Второго выпивоху задержали на улице Калининградской в Полесске. При проверке документов 22-летнего водителя исходил запах алкоголя изо рта. Ему предложили пройти освидетельствование, показания прибора составили 0,562 мг/л. Мужчина согласился с нарушением, и пояснил, что выпил бокал пива, после чего сел за руль автомобиля.

На обоих водителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция данной статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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