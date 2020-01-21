Свыше 300 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:38:00+03:00

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В 2019 году судебные приставы из-за долгов за электричество ограничили выезд на границу 319 жителям Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь Энергосбыт».

Сумма их задолженности за потребленную электроэнергию превысила 16 миллионов рублей. Помимо ограничения выезда, приставы арестовали имущество 62 должников, включая расчетные счета в банках.

Все эти меры, а также совместные рейды с судебными приставами, позволили взыскать с должников 44 млн рублей. Всего в течение прошлого года было возбуждено 1490 исполнительных производств. В отношении физических лиц – 1002 на 11 миллионов рублей. В отношении юридических лиц – 488 на 94 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU