Калининградец отсудил у соседа 120 тысяч за выбитые в драке зубы
В сентябре 2018 года жителя Калининграда избил сосед по эллингу, причем, избиение происходило в присутствие его супруги, внука и других жильцов. В драке ему также повредили ранее установленный зубной протез. На его восстановление пришлось потратить 128 тысяч рублей.
Горожанин обратился в суд с просьбой взыскать с обидчика компенсацию морального вреда, а также расходы на протезирование.
Московский районный суд взыскал со злоумышленника компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, возмещение затрат на лечение 128 000 рублей и оплату судебных расходов 8 480 рублей. Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU