Калининградец отсудил у соседа 120 тысяч за выбитые в драке зубы

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:48:14+03:00

Мужчину избил сосед по эллингу в 2018 году

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В сентябре 2018 года жителя Калининграда избил сосед по эллингу, причем, избиение происходило в присутствие его супруги, внука и других жильцов. В драке ему также повредили ранее установленный зубной протез. На его восстановление пришлось потратить 128 тысяч рублей.

Горожанин обратился в суд с просьбой взыскать с обидчика компенсацию морального вреда, а также расходы на протезирование.

Московский районный суд взыскал со злоумышленника компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, возмещение затрат на лечение 128 000 рублей и оплату судебных расходов 8 480 рублей. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU