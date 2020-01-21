Калининградская больница получит 5 машин «скорой помощи» и два реанимобиля

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:49:29+03:00

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В Калининград поступили пять новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и два реанимобиля. Машины пополнят парк Городской станции скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба регионального праивтельства.

Медицинский транспорт стоимостью свыше 25 млн рублей приобретен по федеральной программе поддержки отечественного автопрома в конце декабря 2019 года.

В пресс-службе правительства добавили, что начиная с 2011 года парк машин скорой помощи пополнили 133 новых единицы, в том числе 13 реанимобилей, закупленных для Городской станции скорой медицинской помощи, Детской областной больницы и Регионального перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU