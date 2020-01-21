2020-01-21T13:04:14+03:00
Общество

Свыше 70% калининградцев одобрили отставку правительства Медведева

18 процентов респондентов в ходе опроса заявили, что им все равно
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Более 70% жителей Калининградской области одобрили отставку правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева. Об этом говорится в исследовании, проведенном Калининградской социологической службой.

Так, положительно отнеслись к отставке 55,5% опрошенных, «скорее положительно» - 17,2% респондентов.

«Скорее отрицательно» к отставке кабинета министров отнеслись 5,3% опрошенных, отрицательно – 3%. Отметим, что 18,2% респондентов в ходе опроса заявили, что им все равно, затруднились ответить 0,8% опрошенных.

Что касается нового главы правительства Михаила Мишустина, пока отношение к нему калининградцев довольно осторожное. Так 12% жителей региона ответили, что его назначение – это хороший знак будущих перемен. Еще 22,7% надеются на хорошие перемены, но не связывают это напрямую с новым руководителем правительства. Более 28% жителей будут ждать конкретики от командной работы нового правительства. Высказали сомнение, что кто-либо может изменить ситуацию в стране 13,4% горожан. Около 17% ответили, что ни в кого и ни во что уже не верят.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин анонсировал внесение поправок в Конституцию РФ. В тот же день правительство России ушло в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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