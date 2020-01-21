2020-01-21T13:11:25+03:00
Общество

Россельхознадзор изъял у калининградцев на границе 120 кг польских и литовских продуктов

Часть продукции была возвращена в Польшу, Литву, часть - утилизирована
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли 18 попыток незаконного ввоза в Калининградскую область продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

С 13 по 19 января на границе с Польшей и Литвой в международных пунктах пропуска у 18 жителей региона было обнаружено более 126 килограммов молочной, мясной продукции. Часть продукции была возвращена в Польшу, Литву, часть - утилизирована.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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