2020-01-21T16:11:52+03:00
Общество

Бывших директора и главбуха калининградской областной библиотеки осудили за хищение 1,6 млн рублей

В упреждении культуры нашлись "мертые души"
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за хищение 1,6 млн рублей осудили бывших директора и главного бухгалтера областной универсальной научной библиотеки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

С 2010 по 2017 год директор и главный бухгалтер государственного учреждения культуры организовали фиктивное трудоустройство третьих лиц. За это время они похитили более 1,6 млн рублей. Преступную деятельность руководства библиотеки по созданию «мертвых душ» выявили сотрудники органов госбезопасности.

Центральный районный суд Калининграда признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Присвоение или растрата» и приговорил экс-директора библиотеки к 2,5 годам лишения свободы условно, а экс-главного бухгалтера – к одному году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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