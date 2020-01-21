2020-01-21T13:30:47+03:00
Общество

Калининградцев приглашают участвовать в историческом проекте «Лица Победы»

Цель проекта – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2020 году в нашей стране стартует всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Проект стартовал в прошлом году, выиграв президентский грант по направлению «Сохранение исторической памяти», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель проекта – сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений

«Любой желающий может внести в депозитарий информацию о своих родственниках (дедушках, прадедушках, бабушках, прабабушках, дальних родственниках), знакомых или земляках. Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во время войны (где воевал или работал)», - рассказали в пресс-службе правительства.

Проект разработан с применением передовых информационных технологий, с помощью высокоточного компьютерного зрения система создает матрицу лица из загруженной фотографии, моментально сравнивает с миллионами лиц на других фотографиях военного времени и выдает результат в виде похожих лиц с точностью до 98%.

Пользователь, зашедший на сайт и загрузивший фотографию ветерана, при наличии совпадений получит результат в виде фотографий похожих людей со ссылками на их источники. Таким образом, каждому предоставляется возможность найти информацию о ветеранах, фронтовиках, их друзьях, однополчанах, родственниках.

В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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