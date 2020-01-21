2020-01-21T13:40:47+03:00
Здоровье

В Калининграде назначен новый главный врач в медцентре БФУ имени Канта

В этой должности Ольгу Иванову сменил Юрий Скалин
Надежда Ржевская
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..Фото: Александр Подгорчук
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Главным врачом клинико-диагностического центра БФУ имени Канта с 20 января 2020 года стал Юрий Скалин. Об этом сообщили в университете.

- Юрий Евгеньевич получил высшее образование по программе «Лечебное дело» в Ярославской государственной медицинской академии, защитил кандидатскую диссертацию по психологии в Санкт-Петербургском университете МВД России, а также прошел профессиональную переподготовку в Смоленской государственной медицинской академии, - говорится в представлении. - С 2003 года Юрий Скалин работает в БФУ имени Канта на должностях ассистента, доцента, а затем профессора.

Также сообщается, что с 2001 года Юрий Скалин успел поработать на руководящих позициях в медицинских учреждениях региона. С 2012 по 2018 год профессор Скалин возглавлял наркологический диспансер Калининградской области. С 2018 по 2019 год занимал пост заместителя министра здравоохранения Калининградской области.

В сфере научных интересов профессора: профилактика наркомании и алкоголизма, психология аддикций, профессиональный психологический отбор оперативных сотрудников уголовного розыска, вопросы наркологии.

До этого клинико-диагностическим центром БФУ Имени Канта руководила Ольга Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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