2020-01-21T13:51:58+03:00
Происшествия

В Калининграде вор за несколько минут дважды обворовал одну и ту же квартиру

Сначала уголовник сделал это на глазах хозяина жилища, а потом вернулся туда, уйдя от погнавшегося за ним мужчины
Игорь ОРЕХОВ
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Шляясь по Калининграду, ранее судимый 26-летний горожанин по привычке дергал ручки входных дверей в многоквартирных домах, надеясь обнаружить незапертое жилище. Наконец, ему повезло. Осторожно заглянув в прихожую, злоумышленник увидел лежавший на тумбочке ноутбук. Но когда уже собирался скрыться с добычей, на месте событий появился хозяин жилплощади и оргтехники.

Вор мгновенно ссыпался вниз по лестнице, слыша за спиной звуки погони. К досаде потерпевшего, у преступника оказались куда более быстрые ноги. Причем дерзкий негодяй, увидев, что преследователь безнадежно отстал, сделал полный круг, вернулся в ту же квартиру и разжился там еще и мобильными телефонами с электроинструментом на общую сумму 60 тысяч рублей. Можно себе представить, что сказал обокраденный горожанин, когда уставший, наконец, пришел обратно домой!

На следующем этапе в дело вступили полицейские, которые опросили заявителя насчет примет незваного гостя. И проявили завидную оперативность, изловиви подозреваемого всего через полчаса.

- В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам сразу двух статей УК РФ, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Помимо кражи гражданину придется ответить по закону еще и за совершенный грабеж. А в ц итоге ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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