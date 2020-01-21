2020-01-21T14:32:55+03:00
Общество

В Калининграде осудили гражданина Белоруссии за серию разбойных нападений

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за два разбойных нападения на девушек осудили гражданина Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В октябре 2018 года 24-летний мужчина с подельником решили напасть на свою знакомую. Надев маски и перчатки, злоумышленники ворвались в ее квартиру и потребовали отдать им ценности. Для убедительности к голове горожанки приставили пистолет, а также несколько раз ударили, а затем повалили на диван и скрутили руки, угрожая выбросить из окна. Добычей налетчиков стали телефоны, золотые серьги немного денег.

Спустя месяц пара разбойников совершили аналогичной преступление, забрав ценностей на 38 тысяч рублей.

После задержания белорус заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении его напарника выделено в отдельное производство.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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