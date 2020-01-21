Калининградцам предложили придумать талисман Всероссийской переписи населения

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:33:26+03:00

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Объявлен конкурс на лучший талисман Всероссийской переписи населения 2020 года и калининградцев приглашают к участию. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Калининградстата, работы принимают до 10 февраля, победитель получит денежный приз.

Национальный конкурс на выбор талисмана для Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) будет проходить в два этапа. Принять участие в нем могут граждане России, достигшие 18 лет.

Сообщается, что талисман-победитель разместят на информационных материалах переписи, в интернете, на ТВ, также его будут использовать на массовых мероприятиях.

Голосование начнется 11 февраля на сайте Всероссийской переписи населения. Следом работы финалистов оценит жюри.

Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. В Калининградской области созданы комиссии для подготовки к проведению переписи.

ИСТОЧНИК KP.RU