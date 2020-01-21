В 2019 году в Калининградской области уничтожили почти 4 тонны «санкционки»
В 2019 году в Калининградской области было выявлено и изъято 55 партий санкционной продукции. Запрещенные продукты обнаружили в ходе совместных рейдов сотрудников таможни, правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Всего было изъято 3,9 тонн запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции.
Также сотрудники Россельхознадзора в течение 2019 года пресекли 479 случаев незаконного ввоза животноводческой продукции в ручной клади и багаже. В результате жители региона не смогли провезти 12,5 тонн мясной и молочной продукции из Польши и Литвы. Это, кстати, на 14% меньше, чем годом ранее было отобрано у калининградцев в пунктах пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU