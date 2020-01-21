Калининградец пытался пронести в исправительную колонию свыше 80 гр. марихуаны

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:27:57+03:00

Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В Багратионовском районе полицейские и сотрудники УФСИН предотвратили доставку в колонию крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летний житель области ранее отбывал наказание в колонии №13 в поселке Славяновка, где и познакомился с одним из осужденных. Когда его срок отбывания наказания подошел к концу, заключенный попросил мужчину принести спрятанные им наркотики. Сокамерник сообщил, о местонахождении запрещенных вещества, а также, взамен оказанной услуги, разрешил оставить часть себе.

«Сотрудники полиции установили наблюдение за подозреваемым и задержали мужчину, когда тот на машине подъезжал к колонии. В ходе обыска у злоумышленника была изъята стеклянная банка, в которой находилось 83 гр. марихуаны», - рассказали в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU