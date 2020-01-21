В Калининграде водитель отсудила у дорожников 50 тысяч за поврежденный автомобиль

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:02:13+03:00

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В феврале 2019 года жительница Калининграда вместе с супругом ехали по улице Автомобильной в Калининграде и попали в скрытую от обзора дорожную яму. Ашина получила технические повреждения, а прибывшие на место инспекторы ГИБДД составили акт, в котором описали выявленные недостатки в содержании дорог. В частности, яма имела размеры, превышающие пределы, допустимые ГОСТ.

Женщина обратилась в суд с иском к ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», эта компания была ответственная за содержание этой дороги.

Суд установил, что дорожники не исполнили предусмотренные контрактом обязательства по содержанию дороги. И взыскал с предприятия компенсацию материального ущерба в размере 52,7 тысяч рублей. Представители предприятия подали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам облсуда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU