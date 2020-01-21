Власти сообщили, когда откроется прямое движение из Гурьевска в Калининград

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:26:32+03:00

Сейчас водителям приходится делать крюк в несколько километров через Окружную

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Прямое движение транспорта из Гурьевска в Калининград через улицу Шатурскую будет открыто в апреле этого года. Об этом пишет «Клопс.Ru» со ссылкой на директора Управления дорожного хозяйства области Дмитрия Анисимова.

Отметим, что ранее озвучивались другие сроки открытия движения – декабрь этого года. По словам Анисимова, техническое движение на участке можно будет запустить уже в первой половине апреля.

Он добавил, что сейчас на участке идут работы по переносу опор линии электропередач.

Напомним, в настоящее время прямое движение из Гурьевска в Калининград через улицу Шатурскую закрыто, из-за чего водителям приходится делать крюк в несколько километров через Окружную.

ИСТОЧНИК KP.RU