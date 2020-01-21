Алексей Силанов пообещал поддерживать восстановление довоенных скульптур в Калининграде

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:48:20+03:00

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В начале января этого года калининградец Павел Наумов за счет собственных средств восстановил на фасаде 1-й гимназии скульптурные изображения голов Николая Коперника, Иммануила Канта, Иоганна Гердера и Ловиса Коринта. После этого Наумоз в беседе с корреспондентом «Комсомолки» заявил, что готови и дальше вкладываться в восстановление малых архитектурных форм на улицах города. Правда, при условии поддержки жителей и властей.

Во вторник 21 января мэр Калининграда Алексей Силанов заявил, что поддерживает это инициативное начинание, а город, по его словам, готов и уже выделяет на это деньги.

- Мы готовы встретиться, пообсуждать и посмотреть возможность поддержки этой инициативы. Также мы готовы поддерживать наших горожан в разных формах, - сообщил мэр. - В принципе, мы это сегодня и делаем, поддерживая инициативы социально ориентированных некоммерческих организаций и выделяя им гранты. Мы поддерживаем в этом году инициативы путем выделения в бюджете города 10 миллионов рублей так называемого инициативного бюджетирования, когда будем выделять деньги на благоустройство по инициативе горожан (за счет средств городского бюджета).

ИСТОЧНИК KP.RU