В мэрии Калининграда пообещали отремонтировать разбитый тротуар на Литовском валу
В Калининграде, наконец, отремонтируют тротуар на Литовском валу, жалобы жителей на который выслушивал еще предыдущий мэр города Александр Ярошук. Очередную жалобу оставила в сообществе «Дежурный по городу» Ольга Белошапкина.
-- А когда уже тротуар на Литовском Валу отремонтируют? Ведь ноги переломать можно! Сплошные ямы! – написала калининградка.
Через некоторое время в комментариях появился представитель пресс-службы города.
- В 2020 году планируем капитально отремонтировать участок тротуара по Литовскому валу протяженностью 980 метров: от улицы 9 Апреля до улицы Фрунзе, - написал сотрудник администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU