В мэрии Калининграда пообещали отремонтировать разбитый тротуар на Литовском валу

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:54:55+03:00

Жалобы на него глава администрации выслушивал уже неоднократно

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В Калининграде, наконец, отремонтируют тротуар на Литовском валу, жалобы жителей на который выслушивал еще предыдущий мэр города Александр Ярошук. Очередную жалобу оставила в сообществе «Дежурный по городу» Ольга Белошапкина.

-- А когда уже тротуар на Литовском Валу отремонтируют? Ведь ноги переломать можно! Сплошные ямы! – написала калининградка.

Через некоторое время в комментариях появился представитель пресс-службы города.

- В 2020 году планируем капитально отремонтировать участок тротуара по Литовскому валу протяженностью 980 метров: от улицы 9 Апреля до улицы Фрунзе, - написал сотрудник администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU