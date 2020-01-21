Мэр Калининграда: Строить цирк в центре города мы не планируем
Во вторник 21 января мэр Калининграда Алексей Силанов заявил, что власти города не планируют размещать цирк на Верхнем озере.
- Мы свою позицию высказали, - заявил Силанов. - Мы считаем, что сегодня горожане должны иметь возможность любоваться красивой акваторией Верхнего озера.
Когда же журналисты переспросили, планируют ли власти вообще строить цирк в Калининграде, мэр ответил:
- По линии органов местной власти и правительства Калининградской области такого планирования нет, - заключил Силанов.
Напомним, в августе 2019 года руководитель фестиваля искусств «Балтийские сезоны» Давид Смелянский рассказал о своих планах построить на глади Верхнего озера в Калининграде цирк-шапито. Через несколько месяцев после заявления конкурсное агентство Калининградской области объявило аукцион на размещение в указанном месте цирка-шапито и ресторана. Уже в январе этого года аукцион был отменен.
ИСТОЧНИК KP.RU