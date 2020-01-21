Немецкий инвестор намерен развивать в Калининградской области производство льна

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:28:06+03:00

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Немецкая компания Greenlace GmbH планирует развивать в регионе производство льна. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства области Натальи Шевцовой и руководства компании в рамках международного агрофорума «Зеленая неделя» в Берлине».

«Компания намерена организовать в области выращивание льна и его первичную переработку. Дальнейшее производство нетканого материала из полученного в регионе сырья будут осуществляться на территории Германии», - рассказали в региональном правительстве.

В Greenlace GmbH отметили, что интерес компании в развитии льноводства в Калининградской области обусловлен потребностью в льноволокне, а также выгодным географическим положением и широким экспортным потенциалом Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU