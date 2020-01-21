В Калининградском зоопарке за 5 минут до закрытия ветер уронил дерево
«Болевший» ясень планировалось вылечить и сохранить
Упавший в зоопарке ясеньФото: Александр Матюха
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На детской площадке Калининградского зоопарка во вторник 21 января ветер повалил дерево. Об этом на своей странице в фейсбуке написал инженер садово-паркового хозяйства зоопарка Александр Матюха.
- Чтобы понять, почему в штормы я особенно нервничаю, то вот пример, - написал Матюха. - Три часа назад, буквально за 5 минут до закрытия зоопарка по штормовому предупреждению, на «прыг-скоке» лег ясень. Благо, площадка была уже закрыта, и людей на ней не было.
По словам инженера, дерево готовили к лечению, ему собирались «улучшить условия».
ИСТОЧНИК KP.RU