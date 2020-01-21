Сотрудник «Храброво» сделал предложение девушке в небе на подлете к Калининграду

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:49:57+03:00

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О необычном предложении руки и сердца «Комсомолке» рассказала одна из пассажирок рейса Москва-Калининград, который выполнялся в прошлую пятницу, 17 января.

- С нами летел молодой человек, работник аэропорта «Храброво». По громкой связи он поздравил свою девушку с днем рождения и сказал, что к имениннице есть очень важный вопрос. Потом он переместился в салон самолета, пригласил девушку встать с места и под аплодисменты всего самолета сделал предложение. Она сказала «Да», - рассказала калининградка.

Видео будущий жених уже опубликовал в Instagram и там же поделился подробностями:

«Почему самолет? Потому что она влюбилась в самолёты с первых дней работы в аэропорту, они окружают нас везде... На работе, в выходные над домом, во снах, от них не убежать... С экипажем не было согласовано ничего! Имя старшего бортпроводника (девушки - Ред.) я узнал, когда она читала предполетную инструкцию перед взлетом. Дальше все складывалось, как в сказке или в моих снах».

ИСТОЧНИК KP.RU