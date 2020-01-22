Мэрия Калининграда не доверяет показателям газоанализатора, установленного в Прибрежном

22 Янв. 2020 2020-01-22T00:58:13+03:00

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Во вторник 21 января мэр Калининграда Алексей Силанов рассказал журналистам, что газоанализатор, установленный в микрорайоне Прибрежном, показывает не совсем верные данные о состоянии воздуха, поэтому его отправят на внеочередную проверку.

- Эти показатели, которые по-разному истолковывают, в большей степени объясняются тем, что замер состава воздуха существующим газоанализатором осуществляется в производственной зоне, — заявил Силанов. – Зачастую эти показатели не совпадают с реальным состоянием воздуха в самом жилом микрорайоне.

По словам Силанова, в ближайшее время будет «проработан вопрос о возможности установки прибора на территории жилого микрорайона», чтобы получить корректные показатели.

Журналисты напомнили, что «когда срабатывает прибор, в Прибрежном действительно нечем дышать». Однако мэр ответил, что эти данные не подтвердились во время выезда специалистов Роспортебнадзора.

Газоанализатор в микрорайоне Прибрежном был установлен в 2015 году в ответ на многочисленные жалобы жителей на вредные выбросы с предприятия «Браво-БВР». Уже летом суд признал деятельность этого предприятия незаконной.

ИСТОЧНИК KP.RU