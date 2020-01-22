Калининградские предприниматели смогут получать кредиты под 1 процент годовых

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:29:56+03:00

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В Калининградской области с 23 января начинает действовать программа льготного кредитования для бизнеса. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

- Уже в четверг (23 января) официально запускаем программу льготного кредитования "Восток" на территории 11 городских округов Калининградской области, - сообщил глава области. - Как и планировали, распределим первые 300 млн рублей на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на семь лет. На них могут претендовать как действующие, так и новые бизнес-проекты.

Льготный кредит не смогут получить компании финансовой, страховой сферы деятельности, представители игорного бизнеса, фирмы, продающие подакцизные товары и некоторые другие.

Среди муниципалитетов, попавших под действие программы, - Гвардейский, Гусевский, Неманский, Краснознаменский, Озерский, Славский, Советский, Полесский, Правдинский, Черняховский городские округа и Нестеровский район области.

Как сообщило агентство ТАСС, условиями для получения поддержки являются реализация проекта в 11 муниципалитетах на востоке области, использование займа на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, обязательства по созданию рабочих мест, залоговое обеспечение, софинансирование в объеме не менее 20% от общего бюджета проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU