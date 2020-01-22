В Калининграде упростят выдачу земельных участков многодетным семьям

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:54:34+03:00

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В Калининграде многодетным семьям будет проще выбрать себе земельный участок для строительства жилья. Об этом сообщил зампредседателя комитета муниципального имущества городской администрации Сергей румянцев.

«Раньше гражданам, в порядке их постановки на очередь, предлагали конкретные участки. Они смотрели, отказывались, снова смотрели, снова отказывались. После двух отказов было предусмотрено, что они перемещаются в конец очереди. Вот сейчас эта «принудительность», условно говоря, исключена. Теперь мы просто публикуем список участков, на которые могут претендовать многодетные, они подают заявки. И те, кто в очереди стоит первыми, эти участки получают. Это будет публиковаться в СМИ. Но мы так же будем и оповещать непосредственно очередников», - рассказал Сергей Румянцев.

По его словам, перечень будет содержать информацию о местоположении, адресе предлагаемого земельного участка, его кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования.

«В течение 30 дней любой многодетный гражданин, состоящий на учёте, вправе подать заявление о предоставлении земельного участка из этого перечня. В случае, если в отношении одного и того же участка поступят два или более заявлений, земля предоставляется (вне зависимости от последовательности поступления заявлений), тому из многодетных граждан, который ранее всех обратившихся был принят на учёт», - добавил Румянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU