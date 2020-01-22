2020-01-22T10:49:35+03:00
Происшествия

На улице Киевской в Калининграде сбили 71-летнего пенсионера

Мужчина переходил проезжую часть по «зебре»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером на улице Киевской в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 18:50. Водитель «Мазды» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил переходившего проезжую часть пешехода.

В результате наезда 71-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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