В Гвардейске пьяная пассажирка избила водителя междугороднего автобуса

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:02:58+03:00

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В Калининградской области водитель междугороднего автобуса взыскал ущерб от действий пьяной пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Во время остановки в Гвардейске в салон автобуса захотели войти две сильно пьяные женщины. Когда водитель отказал им в посадке, одна из женщин набросилась на него, стала бит по лицу и царапать ногтями.

Водитель получил множественные ссадины и был вынужден обратиться в больницу, из-за этого автобус пришлось снять с рейса.

Суд установил, что в результате нападения водителю был причинен моральный вред. Кроме того, он понес расходы на приобретение лекарств. Гусевский городской суд взыскал со злоумышленницы компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, материального вреда – 442,6 рублей и судебные расходы – 5 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU