В Калининграде угонщик не справился с управлением и попал в ДТП

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:22:25+03:00

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В Калининграде полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний житель Славского района взломал водительскую дверь «Ауди», соединил провода зажигания и угнал машину. Позже автомобиль со следами ДТП обнаружили на трассе Гвардейск-Советск.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили в салоне отпечатки пальцев и быстро установили личность угонщика и задержали «старого знакомого» – им оказался ранее судимый 24-летний житель Славского района. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU