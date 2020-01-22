В 2020 году в Калининградской области планируется переобучить почти 400 предпенсионеров

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:46:41+03:00

В прошлом году в области переобучение прошли 509 предпенсионеров

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В этом году в Калининградской области планируется переобучить 391 жителя региона в возрасте от 50 лет. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе министерства социальной политики. Предпенсионеры смогут рассчитывать на стипендию, оплату проживания, компенсацию за проезд и комиссионное вознаграждение по банковским операциям.

В прошлом году в области, по данным министерства, переобучение прошли 509 предпенсионеров, почти все они нашли новую работу.

Как сообщили в министерстве социальной политики, в настоящий момент прорабатывается механизм дистанционного оформления и получения сертификата на переобучение – посредством интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU