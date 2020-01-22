2020-01-22T12:00:13+03:00
Общество

Замглавы Калининграда: У меня есть задача – выкурить продавца из арки гостиницы «Калининград»

Евгений Чернышев сообщил, что других предпринимателей будут склонять к выходу из тени
Иван МАРКОВ
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Во вторник 22 января журналисты спросили у председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, удастся ли ему в этом году победить нелегальных торговцев, оккупировавших арку гостиницы «Калининград».

- Я скажу так: это дело чести! – ответил Чернышев. – В этом году я поставил задачу перед сотрудниками – любыми средствами, правдами и неправдами избавить ряд точек на территории Калининграда, в том числе, у гостиницы «Калининград», от незаконных торговцев.

По словам Чернышева, с начала года уже проведен ряд встреч с представителями этих «предпринимателей». Причем, руководство города уже согласилось пойти на ряд уступок.

- Мы им говорим: пересмотрите подходы, не стеллажи используйте, а придумайте что-то иное. Мы даже совместно с главным архитектором предложили варианты, как это можно сделать. Если нас услышат, и это будет выглядеть эстетически удобоваримо, мы это отрегулируем. Что же касается арки у гостиницы «Калининград», у нас стоит задача выкурить оттуда продавца. С этими товарищами разговоров больше не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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