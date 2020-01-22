Алиханов – о строительстве онкоцентра: Есть возможность заключить договор без торгов со вторым участником предыдущего аукциона

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:10:11+03:00

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Областные власти имеют возможность заключить договор на строительство онкоцентра со вторым участником предыдущего аукциона без проведения конкурсных процедур. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что сейчас идет независимый контроль по выполненным работам на объекте, итоги аудита будут подведены к концу месяца. При этом, прежний подрядчик – ООО «АрТель» включен в реестр недобросовестных подрядчиков.

Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра из-за срыва срока проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU