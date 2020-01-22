Алиханов – о строительстве онкоцентра: Есть возможность заключить договор без торгов со вторым участником предыдущего аукциона
Областные власти имеют возможность заключить договор на строительство онкоцентра со вторым участником предыдущего аукциона без проведения конкурсных процедур. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
Глава региона отметил, что сейчас идет независимый контроль по выполненным работам на объекте, итоги аудита будут подведены к концу месяца. При этом, прежний подрядчик – ООО «АрТель» включен в реестр недобросовестных подрядчиков.
Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра из-за срыва срока проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU